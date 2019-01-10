» شيرين لـ«صلاح»: مبروك يا فرحة قلبي

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حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على تهنئة النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وكتبت «شيرين» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك يا فرحة قلبي يا صلاح وفرحة قلب المصريين كلهم».

يذكر أن محمد صلاح، احتفظ بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية والمقدمة من «كاف»، وذلك للعام الثاني على التوالي.


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