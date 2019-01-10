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عقوبات «مغلظة» تُلاحق مستخدمي المكبرات بالمساجد والمدارس

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عقوبات «مغلظة» تُلاحق مستخدمي المكبرات بالمساجد والمدارس

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العقوبات

المدارس

المساجد

الباعة الجائلين

مكبرات الصوت

طالب برلمانيون، الجهات المعنية بفرض عقوبات مغلظة على مستخدمي مكبرات الصوت بالمساجد والمدارس وكذلك التي يستخدمها الباعة الجائلين.

وتقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع حدود لاستخدام مكبرات الصوت؛ لما لها من آثار ضارة على المواطنين، وبشكل خاص كبار السن والأطفال.

وأوضح، أن هناك من المواطنين مرضى، ولا يتحملون الصوت العالي الذي يصدر عن مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد في غير أوقات الأذان، والمدارس في الصباح الباكر؛ بما يزعج المحيطين بها، بالإضافة إلى المكبرات التي يستخدمها الباعة الجائلون بشكل مستمر للفت الأنظار إليهم.

وقال إنه على المستوى النفسي؛ وجد أن الضوضاء تسبب القلق والتوتر العصبي وحدة المزاج، وبعض الأمراض النفسية أحد أسبابها الضوضاء، بالإضافة إلى تأثير الضوضاء على الإنتاجية والأداء والحياة الاجتماعية، وكذلك تأثيرها على الصحة عامة وعلى الأذن ومستوى السمع بالخصوص.

وأكد النائب ضرورة زيادة حملات التوعية ضد استخدام الميكروفونات بأصوات مرتفعة في غير الحاجة، وبشكل مستمر؛ بما يسبب الإزعاج للمحيطين، ويرفع معدلات التلوث الضوضائي، بالإضافة إلى فرض غرامات على المخالفين لذلك؛ بما يمثل عقابا رادعا لهم.

وقال سامي المشد، عضو مجلس النواب، إن "القانون الحالي جرَّم استخدام مكبرات الصوت، وبالتالي لا حاجة لتشريع جديد، وإنما لتفعيل مواد القانون وتطبيقها على أرض الواقع".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "المكبرات الصوتية تسبب إزعاجًا شديدًا للمواطنين، لا سيما أن هناك من يستخدمها باستمرار، على الرغم من أنه لا داع لها على الإطلاق في كثير من الأوقات".

عضو مجلس النواب، أشار إلى أن "وزارة الأوقاف لا تسمح باستخدام تلك المكبرات إلا عند الضرورة، ولا تسمح بأي تجاوزات في هذا الشأن".

وتابع: "الباعة الجائلون يستخدمون المكبرات على نطاق واسع، وهذا مجرّم، كما أن استخدام أبواق السيارات (كلاكسات) بشكل مزعج مجرم قانون، ما يعني أننا بحاجة إلى تفعيل القانون وليس تشريع جديد".

وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن "استخدام مكبرات بعيدًا عن الآذان يعتبرًا أمرًا سيئًا، ولابد من تحجيمها"، مضيفًة: "الآذان تقليد مصري ولا يجوز المطالبة بمنعه".

وأوضحت لـ"المصريون"، أن "أصوات كلاكسات السيارات في الشوارع أمرًا يثير الغضب، إضافة إلى أنها تحدث ضجيجًا شديدًا يسبب إزعاج لغالبية المصريين".

عضو مجلس النواب، رأت "ضرورة فرض عقوبات على مستخدمي تلك المكبرات"، غير أنها قالت إن العقوبات لابد أن تكون في البداية بسيطة، ثم يتم تغليظها تدريجيًا.


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