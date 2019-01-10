10 يناير 2019 - 09:12 م

قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إنه تمت إزالة التعديات على مساحة 1.1 مليون فدان أراضي زراعية بالإضافة لـ 134 مليون متر مربع أراضي بناء.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، تقديم عمرو عبد الحميد، إلى أن هناك إجراءات يتم تفعليها لتقنين أوضاع الجادين، لافتًا إلى أن موجات الإزالة مستمرة لاستعادة أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجه المحافظين في اجتماعه بهم اليوم السبت للتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوقها، مؤكدًا عدم التهاون في هذا الملف.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن وزير الري استعرض خلال اجتماع مجلس المحافظين ملف إلقاء القمامة في الترع والمصارف بما يضر بالمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه وجه بضرورة توعية المواطنين بخطورة هذه الأمور.

وتواصل أحياء القاهرة نشاطها المكثف في شن الحملات المكبرة لاسترداد أراضى الدولة المغتصبة ومواجهة المخالفات البنائية.