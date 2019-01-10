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رسالة رئيس الزمالك إلى بعثة الفريق بالمغرب

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الزمالك
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الزمالك

المغرب،

حرص رئيس نادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في المغرب، بعدما أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي.

وطالب رئيس القلعة البيضاء، بإبلاغ رسالة للاعبين ببذل أقصى جهد ممكن، من أجل تحقيق الفوز في لقاء الأحد المقبل، على فريق اتحاد طنجة المغربي.

كما تلقى أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، اتصالًا أخرًا من رئيس الزمالك، أعرب خلاله عن ثقته في جميع لاعبي الفريق، وطالبهم بنفس الهدف وهو الفوز على طنجة.

وكانت بعثة الزمالك، وصلت المغرب اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد طنجة المغربي، الأحد المقبل، في ذهاب الدور الـ 32 «المُكرر» بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.


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