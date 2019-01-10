إعدام عامل زراعي لقتله 5 أشخاص

10 يناير 2019 - 09:07 م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام عامل زراعي لقتله 5 أشخاص بسلاح آلى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشارين محمد جمال شوار، محمود عبدالله نصر، وائل حسن الشربيني، وأمانة سر الجلسة محمد صالح.

وتعود أحداث القضية رقم 1698 لسنة 2013، جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيدة كلي برقم 3052 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثث 5 أشخاص قتلوا باستخدام سلاح آلي.

وكشفت التحريات قيام عامل زراعي بقتل كلا من "ش. ع. س"، و"س. ع. س"، و"ب. ع. س"، و"ع. ف. م"، و"م. أ. ح"، وذلك لسوء معاملتهم له واعتدائهم المتكرر عليه والسخرية منه، لذا عقد النية والعزم على الانتقام منهم، وأطلق عليهم وابلا من الرصاص من السلاح الآلي الذي كان بحوزته قبل أن يفر هاربا بعد أن فارقوا الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم، وتم عرضه على النيابة العامة، التي أحالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.