» «ترامب» يعلن مقاطعة مؤتمر «دافوس»

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلغاء مشاركته في القمة الاقتصادية "دافوس" بسويسرا.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى  "تويتر"، إنه ألغى زيارته للقمة الاقتصادية في دافوس، لأن الديمقراطيين يكرهون أمن الحدود.

وأضاف ترامب "بسبب تعنت الديمقراطيين على أمن الحدود والأهمية الكبرى للسلامة من أجل أمتنا، فإنني ألغي بكل احترام رحلتي الهامة جدا إلى دافوس بسويسرا للمنتدى الاقتصادي العالمي".


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