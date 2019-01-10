اتحاد جدة يستعيد نغمة الانتصارات على حساب القادسية

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القادسية

المصريون

اتحاد جدة

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا هامًا على نظيره القادسية، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسجل هدف اللقاء الوحيد البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 56 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حولها لاعب الاتحاد مرة أخرى لتصل إلى روماريو الذي حولها برأسية في الشباك.

ورفع فريق الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير في جدول الترتيب بينما تجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز العاشر بالترتيب.


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