» بدء تركيب 6 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع

10 يناير 2019 - 08:58 م

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن إهدار المياه ثقافة متوارثة بين المصريين لإحساسهم بأن نهر النيل مستمر في العطاء، مؤكدًا: بدأنا بتركيب أكثر من 6 ملايين عداد مياه بكارت مسبق الدفع بالمنازل لترشيد الاستهلاك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، تقديم تامر أمين، أن العداد الذكي لا يمنع وصول المياه للمواطنين حتى بعد نفاذ الرصيد؛ لأنه يتيح فترة سماح، موضحًا أن التكنولوجيا المستخدمة بالعدادات الذكية تساعد على قوة ضخ المياه بدون إسراف.

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أكد أهمية متابعة حالة المحطات، ورفع كفاءتها واتباع طرق التشغيل المثلى في تشغيل المحطات، وتأهيلها للحصول على برنامج الإدارة الفنية المستدامة "TSM "، للحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من خلال الالتزام بالمعايير، وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.

وأعلن المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حصول محطة جزيرة الدهب على شهادة الإدارة الفنية المستدامة "TSM "، وتبلغ طاقتها الفعلية 565 ألف متر مكعب يوم، بما يعكس كفاءة المحطة والعاملين بها خاصة في مجال التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية وتطبيقها لمعايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن عدد المحطات التي حصلت على شهادة الـ"TSM " بالمحافظة بلغ 7 محطات وهى محطات "جزيرة الدهب، وإمبابة، والعياط، والصف، والشيخ زايد، ومعالجة زنين، ورافع الاستوديو".