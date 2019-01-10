حبس عامل لاتهامه بقتل جارته

10 يناير 2019 - 08:55 م

قرر المستشار محمد سالم رئيس نيابة كفر الدوار حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ربة منزل داخل مسكنها بقرية العكريشة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "ن.ا" 33 سنة بمسكنها بمنطقة العكريشة التابعة لقسم كفر الدوار وتوصل فريق البحث، أن وراء ارتكاب الجريمة "أ.ا.ع" عامل ومقيم بمنطقة العكريشة جار المجنى عليها.

وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.