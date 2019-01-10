إحالة أوراق 11 متهمًا للمفتى بتهمة قتل عامل وإصابة زوجته

10 يناير 2019 - 08:51 م

قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 9 المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال أبو حليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود متولى، بإحالة أوراق 11 متهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتحديد جلسة يوم 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أمرت بإحالة المتهمين:"محمد.ط" 20 سنة، عامل ألومنيوم، و"طارق."، و"مراد.ع"، و"خليل.ا"، و"عمر.ع"، وأحمد.م"، و"محمد.ه"، و"عدلى.ع"، و"أحمد.ع"، و"عنتر.ح"، و"مصطفى.ح"، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فى القضية رقم 17515 لسنة 2012 جنايات العمرانية، المقيدة برقم 6176 لسنة 2013 كلى جنوب الجيزة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين من الثانى وحتى الأخير، وتقديمهم للمحاكمة.

وذكرت النيابة فى أمر الإحالة أنه فى يوم 22 فبراير 2012 بدائرة قسم شرطة العمرانية، قتل المتهمين المجنى عليه "طلعت.م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "أفرد خرطوش"، وما أن ظفروا به حتى باغته المتهمون من الأول وحتى الثالث بوابل من الأعيرة النارية، حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله لسبق خلاف بينهم، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنهم فى ذات المكان والزمان استعرضوا القوة والعنف، مما تسبب فى تكدير الأمن وتعريض حياة وسلامة المحيطين بالخطر.

وتابعت النيابة الكلية فى أمر الإحالة:"أن المتهمين أصابوا بأسلحتهم النارية كلا من :"عبدالغنى.ع"، 25 سنة، مطبعجى، و"عبدالعزيز.م"، 60 سنة بائع خضار، مصاب بالفخذ الأيسر والأصبع الخنصر، و"طارق.ع"، 29 سنة جزار، ومصاب بالفخذ والساق اليمنى، و"أحلام.ج"، 37 سنة ربة منزل، زوجة المجنى عليه، مصابة بالظهر وخلفية القدم والساق والفخذ الأيمن، و"عبدالرحمن.ج"، 27 سنة، مبلط سيراميك، مصاب بالطن والصدر والأعضاء التناسلية والفخذ، وذلك حال تواجدهم بمسرح الجريمة رفقة المجنى عليه.

واستمعت النيابة إلى "أحلام.ج"، زوجة المجنى عليه، والتى أكد أن زوجها كان على خلاف مع المتهمين وفوجئت بهم جميعًا يحضرون لمكان الواقعة شاهرين أسلحتهم النارية "أفرد خرطوش"، مطلقين منها أعيرة نارية فى الهواء لبث الرعب فى نفوس المارة وما أن لاح لهم زوجى حتى بادره المتهمين من الأول حتى الثالث بوابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين قتله ، محدثين إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وتابعت زوجة الضحية وشاهدة العيان:"وحال محاولتى درأ الخطر عن زوجى أطلق المتهم الأول صوبى عيارًا ناريًا محدثا إصابتى، التى وردت فى تقرير الطب الشرعى وهى عبارة عن إصابة بالظهر وخلفية القدم والساق والفخذ الأيمن.

كما استمعت النيابة إلى باقى المصابين وشهود العيان الذين أكدوا أيضًا جود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه، ما دفعهم للحضور وافتعال مشاجرة بينهم وبادروه بوابل من أعيرة نارية بأسلحة خرطوش كانت بحوزتهم، مهددين أى شخص بالتدخل بقتله، وأطلقوا عدة أعيرة نارية تسببت فى إصابتهم الواردة بتقرير الطب الشرعى.