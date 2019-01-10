» تفاصيل جديدة فى حادث مقتل سائق بالهرم

10 يناير 2019 - 08:47 م

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة في حادث مقتل سائق بالهرم، أن ابنيه وراء قتله انتقاما منه لاعتدائه جنسيا على ابنته واثنين من أبناء زوجته الثانية.

وكشفت التحريات أن المتهم سجل مقاطع جنسية أثناء ممارسة الرذيلة مع الفتيات الثلاثة وهددهن بفضحهن، مما دفع ابنيه لقتله.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سائق مصابا بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن نجلي المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.