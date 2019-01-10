» «فيتوريا» مديرًا فنيًا للنصر السعودي

10 يناير 2019 - 08:46 م

أعلن مسئولو النصر السعودى، تعيين البرتغالى روى فيتوريا مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسم ونصف، بعدما وقع عقود تدريب الفريق اليوم الخميس.

وكانت أخر محطات المدرب روى فيتوريا مع فريق بنفيكا البرتغالى، التى تولى تدريبه بداية من يونيو 2015، حتى تمت إقالته فى 3 يناير الجارى بسبب سوء النتائج.

وكان النادى السعودي قد أقال فى بداية الموسم الحالى المدرب الأوروجوايانى كارينيو، وتولى مدرب فريق الشباب بالنادى هيلدر كريستوفاو المهمة خلفا له بشكل مؤقت.

جدير بالذكر أن فريق النصر يحتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة.