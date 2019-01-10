السيطرة على حريق خلف قسم ثانٍ شبرا الخيمة

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إصابات

سيطرة

الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب فى شقة خلف قسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بالأرواح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بشقة خلف قسم ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير إدارة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق بشقة بالدور الثالث وأن الحريق أتى على جميع الأجهزة الكهربائية والموبيليا دون خسائر بالأرواح، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.



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