مدرب منتخب سوريا أول ضحايا أمم آسيا

10 يناير 2019 - 08:39 م

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، إقالة الألماني بيرند ستينج المدير الفني للمنتخب الأول بعد السقوط أمام الأردن، بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية 2019 والمقامة حاليا في الإمارات.

وكشف الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان له مساء اليوم عن تعيين المدرب أيمن الحكيم، مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، حتى نهاية منافسات البطولة الآسيوية.

وذكر البيان، أن الاتحاد قرر استدعاء اللاعب فراس الخطيب، حال النجاح في التأهل لمنافسات دور الـ16، بدلا من أسامة أومري.

وكان المنتخب السوري افتتح مشواره في بطولة آسيا بالتعادل مع منتخب فلسطين سلبيا بدون أهداف قبل أن يخسر أمام منتخب الأردن في الجولة الثانية.