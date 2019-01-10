» حقيقة موافقة «آل الشيخ» على انتقال «كينو» للأهلي

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المصريون

الاهلى

كينو

نفى خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة ما تردد مؤخرًا، عن موافقة المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على انتقال ثنائي فريقه، البرازيلي «كينو»، والمدافع عبد الله البكري للأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب «الغندور»، عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما تم تداوله على السوشيال ميديا على لسان المستشار تركي آل الشيخ عن إعطائه كينو وعبد الله بكري للأهلي ببلاش بسبب عشقه للأهلي عاري تمامًا من الصحة».


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