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إسرائيل تشطب دولة عربية من قائمة الأعداء

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون

وكالات

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وقع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، على مرسوم خاص يحدد فيه أن العراق ليس "دولة عدوة" كما هو معرف في القانون الإسرائيلي، ويتم بذلك شطبه من القائمة حتى شهر مارس المقبل، ما يتيح إقامة تبادل تجاري معه.

ويأتي مرسوم الوزير الإسرائيلي على خلفية التقارير الواردة عن زيارات سرية لوفود عراقية إلى إسرائيل؛ بحسب الموقع الإلكتروني "i24".

ويقول المرسوم الذي وقعه كحلون، إنه بموجب الصلاحيات الممنوحة له "بموجب البند 3 (2) من الأمر التجاري 1، إنني أمنح موافقة عامة بأن يتصرفوا مع العراق، حتى 31 مارس 2019 أنها ليست عدو بالمعنى المطلوب ضمن الأمر التجاري".

وتشمل قائمة "دول عدوة"، بموجب القانون الإسرائيلي كل من (سوريا، لبنان، اليمن، إيران والسعودية)، ويشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت عن زيارات سرية لثلاثة وفود عراقية إلى إسرائيل، وأثار الخبر ضجة كبيرة في العراق.

من جانبها، نشرت مجلة "يسرائيل ديفينس" نص موافقة كحلون على خروج العراق من قائمة "دول عدوة"، على الرغم من تساؤلها حول سبب إعلان أو تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول العراق، وإن أجابت باستحياء، بأن العراق خرج من المنظومة ـ دون توضيح يذكر.


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