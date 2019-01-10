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الفيصلي يخطف تعادلًا قاتئلًا من النصر

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المصريون

النصر الفيصلي

خطف فريق الفيصلى تعادلا قاتلا من نظيره النصر، بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح المغربى نور الدين امرابط أهداف فريق النصر بعد مرور دقيقتين على بداية المباراة، من تسديدة قوية فشل حارس الفيصلى فى التصدى لها.

ولكن نجح فهد إبراهيم الانصارى فى تسجيل هدف التعادل لفريق الفيصلى بالدقيقة 55 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

ولكن نجح النصر فى التقدم بالهدف الثانى فى الدقيقة 85 عن طريق حمد فارس من تصويبة صاروخية فشل حارس الفيصلى فى التصدى لها.

ولكن نجح روجيريو دى اسيس فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 98 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 34 فى المركز الثانى، بينما أرتفع رصيد الفيصلى رصيده إلى 24 نقطة فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الذى يتصدره فريق الهلال برصيد 36 نقطة.

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