حبس صاحب مصنع وآخر بتهمة تصنيع الحشيش

10 يناير 2019 - 08:15 م

أمرت النيابة العامة حبس صاحب شركة لصناعة الصابون والزيوت وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في تصنيع مخدر الحشيش، وبحوزتهما 110 طربة لمخدر الحشيش ومواد خام وأدوات التصنيع داخل مصنع بالإسكندرية.

كانت الإدارة في الآونة الأخيرة تابعت عناصر تشكيل عصابي لتصنيع مخدر الحشيش، مستغلين علاقاتهما ببعض مصنعى ومنتجى ذلك المخدر بدولة إنتاجه.

ورصدت المتابعة عدة سفريات لزعيم التشكيل لهذه الدولة مستغلًا جنسية زوجته، وقيامهما بإعداد مكبس لإنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما "حسن. ع. م" مالك شركة لصناعة الصابون والزيوت كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، "محمد. م. ح "، عامل بالمصنع ومقيم بدائرة قسم شرطة اللبان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالمصنع المأذون بتفتيشه.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مكبس يدوى بمشتملاته كاملة، يستخدم في كبس وتهيئة وإعداد وتصنيع مخدر الحشيش، 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت (27،500 كيلو جرام)، كمية كبيرة من المواد لاستخدامها في تصنيع المواد المخدرة (زيوت – حنة –لبان مر)، فرن كبير الحجم، خلاط كهربائى، ميزان حساس، كمية من الأكياس البلاستيكية الشفافة لتغليف طرب الحشيش المصنعة، سلاح أبيض عبارة عن مطواه، هاتفى محمول، مبلغ مالى.

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى في مجال تصنيع وترويج مخدر الحشيش وحيازتهما للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.