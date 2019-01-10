"النواب" عن المصالحة مع الإخوان: ليست بيدنا

10 يناير 2019 - 08:13 م

أغلق مجلس النواب اليوم ملف المصالحة مع جماعة الإخوان نهائيا عند مناقشته تأخر إصدار قانون العدالة الانتقالية حيث أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان يعكس رغبات الشعب المصرى، واهتماماته.



وقال "حسب الهة"، ردا على سؤال حول تأخر مناقشة قانون العدالة الانتقالية خلال مؤتمر صحفي لعرض إنجازات المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية، "إذا مشيت فى أى شارع مصرى وعملنا استفتاء للمواطنين ماذا تريد من المجلس أن يصدره من تشريعات، ولو قابلت 100 مواطن و 5 منهم قالوا عاوزين العدالة الانتقالية أنا بوعد أن نضعه على رأس أجندة المجلس التشريعية".



وأضاف "حسب الله"، أن هناك قوانين أخرى كثيرة جدا على رأس الأجندة التشريعية أهم بكثير من العدالة الانتقالية، خاصة أن القانون يتحدث عن تصالح مع كل من كان فى النظام السابق، وقد يكون هذا التصالح من وجهة نظر البعض يشمل جماعة الإخوان الإرهابية.



وتساءل حسب الله: هل يملك مجلس النواب أو أى مسؤول فى الدولة التحدث عن تصالح مع هذه الجماعة الإرهابية التى أراقت دم أبنائنا نيابة عن الشعب المصرى؟ وعنادا فى مشاعر الشعب المصرى، متابعا: أعتقد أن تأجيل النظر ومناقشة هذا القانون وطرحه هو انحياز لمشاعر المواطن المصرى الذى يرفض تمامًا هذه الجماعة الإرهابية التى تعمل ضد الدولة المصرية وضد كل ما هو مصرى".



من جانبه قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، إنه شخصيا كنائب عن الشعب يرفض المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية التي أراقت دماء المصريين علي مدار السنوات الخمس الماضية.



وأكد البطيخي لـ"المصريون" أنه يتفق تماما مع تصريحات المتحدث باسم البرلمان علي ضرورة رفض المصالحة مع جماعة إرهابية يدها ملطخة بدماء المصريين في كل مكان في ارض مصر.



وأشار البطيخي إلى أنه لا يملك أي مسئول في الدولة التحدث عن المصالحة مع الإخوان لأنها من حق الشعب الذي ينفر هذه الجماعة الإرهابية.



وأكد البطيخي أن أهالي شهداء الجيش والشرطة الذين اغتالتهم جماعة الإخوان يرفضون المصالحة مع هذه الجماعة ويطالبون بالقصاص من الإخوان ثأرا لدماء أبنائهم التي سالت في كل أنحاء مصر .



وشدد البطيخي علي أنه لا يوجد جماعة في العالم تحارب الشعب والجيش والشرطة والقضاء في دولته مثل ما تعمل جماعة الإخوان في مصر فهي جماعة إرهابية تنتهج مبدأ العنف وهي تتحمل مسئولية ما أسيل من دماء علي ارض مصر خلال السنوات الأخيرة ولا يملك احد في مصر فتح باب المصالحة معها بل الكل يريد تطبيق القانون بحزم علي أعضائها الذين ارتكبوا العنف في جميع أنحاء الدولة المصرية.





