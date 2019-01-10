» «مبارك» و«مبخوت» يقودان الإمارات للفوز على الهند

10 يناير 2019 - 08:12 م

فاز منتخب الإمارات على نظيره الهندى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "مدينة زايد الرياضية"، صمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2019.

هدف المنتخب الإماراتى الأول أحرزه خلفان مبارك فى الدقيقة 41 من زمن المباراة، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت فى شباك حارس الهند، ثم أضاف على مبخوت الثانى قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب الإمارات جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويحتل منتخب الهند المركز الثانى برصيد 3 نقاط بالتساوى مع تايلاند، فيما تأتى البحرين المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.