» ضبط "حسام حسن" بعد إطلاقه أعيرة نارية على ملهى ليلي

10 يناير 2019 - 08:11 م

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية على ملهي ليلي شهير بشارع الهرم، وبحوزته بندقية خرطوش وطلقات نارية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، مفاده بورود بلاغا للرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم الطالبية، بقيام حسام حسن، 20 سنة، ومقيم بالعمرانية، وشهرته الصعيدي، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش، لمنع الأمن الخاص بالفندق من دخوله الملهي الليلي، بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية.

وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن الصعيدي، حضر اليوم التالي بعد منعه من دخول الملهي الليلي، وكان متناول مواد مخدرة وخمور وأطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته، دون وقوع إصابات، وفر هاربا.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والنقيب محمد أشرف معاون مباحث قسم الطالبية من القبض عليه وبحوزته البندقية المستخدمة في الواقعة و4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتتولي التحقيقات.