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«إيكاردي» يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع إنتر

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الارجنتين

المصريون

إنتر ميلان

حدد ماورو إيكاردي، مهاجم نادي إنتر ميلان والمنتخب الأرجنتيني، شروطه لتجديد تعاقده مع فريقه، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت زوجته "واندا نارا" قد أشارت خلال تصريحات صحفية إلى أن المفاوضات مع نادي إنتر على تجديد عقد زوجها مع الفريق قد توقفت وأنه لديه 4 عروض من أندية كبيرة في أسبانيا وفرنسا وانجلترا.

وكتب إيكاردي عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام: "أريد أن أوضح لجميع المعجبين الذين يقرؤون من الأخبار المكتوبة من قبل الصحفيين الكاذبين في الصحف "الجادة"، التي تكتب أو تعطي تعليمات بالكتابة دون معرفة أو وجود فكرة حقيقية عن شيء، لن يحدث التجديد إلا عندما يقدم لي إنتر عرضًا صحيحًا وملموسًا".

وتابع: "فقط بعد ذلك يمكننا التحدث عن التجديد، مع وضع الأكاذيب التي انتشرت في جانب واحد".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ماورو إيكاردي طلب من إدارة إنتر ميلان

راتب سنوي بقيمة 8 ملايين يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو حوافز، على العلم بأن راتبه الحالي 4 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن نادي ريال مدريد يتابع عن كثب حالة إيكاردي مع الإنتر وتطورات تجديد العقد لأنه يريد بالفعل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني لتدعيم خط هجوم الفريق الأول بالريال والذي تأثر كثيراً منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.


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