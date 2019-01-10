«مدبولي» يشهد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد في برلين

10 يناير 2019 - 07:58 م

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حفل افتتاح بطولة العالم السادسة والعشرين لكرة اليد للرجال، بالعاصمة الألمانية برلين، وبرفقته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحضور السفير بدر عبد العاطي سفير مصر ببرلين.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أيضا المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وكوريا، والتي تنطلق على الصالة المغطاة "مرسيدس بنز أرينا"، بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك بحضور الرئيس الألمانى، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكبار المعنيين بالشأن الرياضي، وبخاصة كرة اليد.

ويشارك منتخب مصر الوطني في الدورة الحالية لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها دولتا ألمانيا والدنمارك، حيث ستبدأ أولى مباريات المنتخب الوطني غدًا الجمعة، بمواجهة فريق السويد.

ومن المقرر أن تكون مباريات المنتخب المصري على صالة "رويال أرينا" في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا.

ومن المقرر أن يقوم الوفد المصري برئاسة مدبولي بالترويج والدعاية للنسخة السابعة والعشرين المقبلة من البطولة، في إطار استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي تعتبر أكبر بطولة "جماهيريا وتسويقيا وإعلاميا" بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم، ودورة الألعاب الأوليمبية.

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور أشرف صبحي عددًا من الاجتماعات الداخلية والخارجية، لدعم هذه البطولة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية باستضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى، ودعم جميع ملفات مصر التي تنافس على استضافة أي حدث رياضي، وهذا ما ظهر جليا، في اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم طلب مصر لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، والتي فازت به مؤخرا.