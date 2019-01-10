سفير فلسطين ووكيل الوطنية للصحافة يقدمان العزاء في والدة جمال الشاعر

10 يناير 2019 - 07:47 م

قدم عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي محمد الهواري، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، مساء اليوم، واجب العزاء في والدة الإعلامي جمال الشاعر بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وكانت توفيت، الجمعة الماضية، والدة الإعلامي جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، وٌشيعت الجنازة، صباح السبت الماضي، بمدافن العائلة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وكان قد شيع المئات من أهالى مدينة دكرنس فى محافظة الدقهلية، السبت، جثمان والدة الإعلامي جمال الشاعر، مقدم برنامج "الجائزة الكبري"، ووكيل الهيئة الوطنية للإعلام، بمدافن العائلة وسط حضور لفيف من مقدمى البرامج والاعلامين والمئات من أبناء المدينة والقرى التابعة لها.

وأدى الشاعر وأهالي القرية والمشيعين صلاة الظهر من داخل مسجد الجبارنة بمدينة دكرنس، وسط حالة من الحزن والأسى انتابت الشاعر، حاملا نعش والدته، وتلقى واجب العزاء من أهالي القرية أمام المسجد الكبير بدكرنس.

يذكر أن الإعلامي جمال محمد عبد الفتاح الشاعر، ولد عام 1956 في دكرنس، محافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس تجارة - قسم إدارة الأعمال عام 1978، ثم درس الإعلام.

ووصل الشاعر للملايين من الشعب المصري ببرنامجه الشهير "الجائزة الكبري" والذي كان يعرض على التليفزيون المصري وحصل على لقب أحسن مذيع تليفزيون عام 1991، وكان مقيما بمدينة دكرنس وانتقل للقاهرة من سنوات قليلة ليقيم بـ6 شارع حسن الأمين، مدينة الصحفيين الجيزة.