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«ميدو» يحقق فوزًا قاتلًا مع الوحدة أمام الفتح

الرياضة

الوحدة
الوحدة

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المصريون

ميدو

الوحدة

الفتح

حقق فريق الوحدة فوزًا قاتلًا على نظيره الفتح، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محد بن سلمان للمحترفين.

سجله هجف الوحدة اللاعب ماركوس جييرمي بالدقيقة 94.

واستحوذ نادي الوحدة في بعض الوقت على مجريات المباراة لكن الفتح كان منظم دفاعياً بشكل كبير ولم يستقبل أهداف حيثُ قام المدرب فتحي الجبال بعمل تغييرات جيدة لتعديل بعض الأمور داخل الفريق، لكن الوحدة استطاع أن يسجل هدف قاتل في الثواني الأخيرة

وبهذه النتيجة؛ يحتل فريق الفتح المركز التاسع في جدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة بينما الوحدة يصعد للمركز الرابع وفي رصيده 27 نقطة.

وسيكون أمام الوحدة مباراة قوية ضد الحزم يوم 28 يناير الجاري في مباراة الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين بينما الفتح أمامه مباراة من العيار الثقيل مع القادسية يوم 27 يناير الجاري.

وكان ميدو قد تم تعيينه مدرباً للوحدة خلفاً للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي وقاد الفريق في مباراتين حيثُ خسر الأول من الفيصلي وفاز الثانية على أهلي جدة بنتيجة 2-1.

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