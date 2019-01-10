رسميًا.. 10 آلاف مشجع في مباراة الزمالك وطنجة

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الزمالك

طنجة

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، مسئولو نادي الزمالك، بموافقة الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام اتحاد طنجة في إياب دور الـ32 المكرر للكونفدرالية والمقرر لها يوم 19 يناير الجاري على ملعب برج العرب.

يذكر أن الأمن طلب من قبل نقل المباراة لملعب برج العرب في ظل الحضور الجماهيري بأعداد كبيرة في مباريات الكونفدرالية الأفريقية، على العكس مما يحدث في مباريات الدوري.

وكانت بعثة الفريق الأبيض توجهت إلى المغرب استعدادا لمواجهة اتحاد طنجة المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 المكرر للكونفدرالية الأفريقية ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في القاهرة أحد أيام 18 أو 19 أو 20 يناير الجاري.


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