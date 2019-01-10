فيديو.. الجندي: النبي لم يتزوج السيدة عائشة في التاسعة

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الجندي
الجندي

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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السيدة عائشة

خالد الجندي

النبى

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يتزوج من السيدة عائشة في سن التاسعة، مشددًا على أنه علينا أن نبرئ النبي من الزواج بطفلة.

وقال "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc ": "أنا لا أؤمن بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهى في التاسعة من العمر، لكنها كانت تقريبا بنت الـ 17 أو 18 عامًا؛ وذلك لأدلة كثيرة منها أنها كانت مخطوبة قبل الرسول، لجبير بن مطعم، وفسخت لدخول والدها الإسلام، وعلينا أن نبرئ النبى من زواج طفلة".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الزواج من طفلة صغيرة أصبح عرفًا شائعًا في المجتمع خاصة في الأوساط الريفية، مشيرًا إلى أن أصحاب التيارات الدينية المتشددة يرحبون بالزواج من الأطفال، مستدلين بزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من السيدة عائشة وهي في عمر التاسعة وهذا أمر ليس صحيحا.


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