يقتلان والدهما لاغتصاب شقيقاتهما

10 يناير 2019 - 07:12 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شابين قتلا والدهما لاغتصاب شقيقاتهما في الهرم.

وكشفت تحريات العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، أن الأب القتيل اغتصب ابنته وابنتي زوجته ما دفع نجليه الشابين لقتله انتقاما منه بعد قيامه بتصوير الفتيات الثلاث وتهديده بفضحهن، وأن نجليه علما بتعديه جنسيًا على شقيقاتهما، وعندما واجهاه بالأمر، أكد لهما ارتكابه الجرم وأنه سيفضحهن بنشر الفيديوهات المصورة لهن، ما دفعهما للتخلص منه، فتوجها لشقته وشلّ أحدهما حركته، فيما سدد الثاني إليه 14 طعنة وتركاه جثة هامدة وغادرا المنزل هاربين.

وأشارت التحريات، إلى أن المجني عليه "أيمن. م" 56 سنة، تزوج من سيدة وأنجب منها ولدًا وفتاة ثم تزوج من أخرى (لديها فتاتان من الزوج الأول) وأنجب منها ولدًا، وأنه اغتصب ابنته وبنات زوجته عدة مرات لمدة سنوات بعد تهديدهن بمقاطع فيديو صورها لهن أثناء ممارسته الجنس معهن.

وكانت البداية عندما تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا بالعثور على سائق مقتولا داخل شقته بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "أيمن. م" 56 سنة متأثرا بإصابته 14 طعنة متفرقة بجسده، وبسؤال شهود العيان أكدوا أنهم شاهدوا نجليه يغادران المنزل قبل اكتشاف الجريمة، وجرى نقل الجثة للمشرحة.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.