مقتل 21 شرطيًا في هجمات لطالبان بأفغانستان

10 يناير 2019 - 07:06 م

أعلن مسؤولون محليون، اليوم الخميس، مقتل 21 شرطياً في موجة جديدة من هجمات شنتها حركة "طالبان" على نقاط أمنية غرب وشمالي أفغانستان.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "الهجمات، التي استهدفت الأربعاء عدة مواقع أمنية، تسببت أيضاً بإصابة 23 آخرين من قوات الأمن.

وقال جمشيد شهابي المتحدث باسم حاكم إقليم "بادغيس" الغربي، إن المسلحين اقتحموا مواقع أمنية في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 6 من رجال الشرطة.

وقال نائب رئيس مجلس شورى ولاية "بغلان" شمس الحق باريكزي إن "7 آخرين من أفراد الشرطة المحلية قتلوا أيضا في هجوم الأربعاء".

وفي ولاية "تاخار" الشمالية، يقول عضو مجلسها روح الله رؤوفي إن "8 من رجال الشرطة قتلوا أيضاً بالرصاص".

من جهته، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم "طالبان" المسؤولية عن الهجمات.

وقال في بيان إنه تم قتل العشرات من أفراد الأمن والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وفقًا لـ"الأناضول".