ترامب يهدد بفرض الطوارئ

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طوارئ

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض حالة الطوارئ إذا لم تحل أزمة الجدار الحدودي الجنوبي.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إنه في حال لم يتم حل أزمة بناء الجدار الحدودي "لدي الحق في إعلان حالة الطوارئ وأمل أن يتم ذلك عبر اتفاق مع الكونجرس لكن الطريق السهل سيكون أنني أعلن حالة الطوارئ".

وتابع: "هناك أزمة كبيرة على الحدود؛ والجدار الفولاذي يمكن تغطية تكلفته في أشهر عديدة".

وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.


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