وكيل حقوق البرلمان تكشف.. توجه أمريكي جديد نحو الإخوان

10 يناير 2019 - 07:00 م

حملت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلي القاهرة اليوم وعقده عدة لقاءات مع أبرز المسئولين المصريين توجهًا جديدًا لدى الإدارة الأمريكية والمصرية باتجاه ملف التنظيمات الإسلامية في الشرق الأوسط وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين حيث قال وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكي اليوم إن هناك تنظيمات منتشرة فى سوريا وليبيا إرهابية بخلاف داعش وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التى تمارس العنف، مشيرًا إلى وجود منظمات إرهابية أخرى منتشرة فى أفريقيا ومنها بوكوحرام، مضيفًا جماعة الإخوان إرهابية لا تختلف فى سلوكها عن داعش، وتمثل تصريحات شكري استمرارًا للنهج المصري في اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.



على جانب آخر، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الإدارة الأمريكية الحالية متوافقة تمامًا مع الجانب المصري في اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.



وأكدت "عازر"، لـ"المصريون"، أنها حضرت لقاء وزير الخارجية الأمريكي في الجامعة الأمريكية اليوم، والذي أكد أن الولايات المتحدة هي شريك أساسي لمصر في محاربة التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وعلي رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.



وأوضحت عازر أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن الإخوان هو تطور جديد في النظرة الأمريكية لجماعة الإخوان، بأنها جماعة إرهابية ويتطابق مع وجهة النظر المصرية التي أكدها وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية.



وأشارت إلى أن "بومبيو" اعترف أيضًا اليوم خلال لقائه بالجامعة الأمريكية بخطأ القيادات الأمريكية السابقة في دعم جماعة الإخوان المسلمين، وانتقد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في جامعة القاهرة عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.



وأضافت أنه أكد أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتبر الدولة المصرية حليفًا استراتيجيًا لها في مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط خاصة تنظيم داعش الإرهابي، وأن الإدارة الأمريكية ستعمل مع حلفائها في منطقة الشرق الأوسط علي دحر الإرهاب في المنطقة.



وقالت "عازر"، إن وزير الخارجية الأمريكي أشاد اليوم بجهود الدولة المصرية في بناء أكبر كنيسة للأقباط في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن ذلك يؤكد احترام القيادة المصرية لحقوق الإنسان في الدولة المصرية.











