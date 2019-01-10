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عرفات يتابع معدلات تنفيذ تحديث إشارات خط بني سويف أسيوط للسكك الحديد

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عقد الدكتور/ هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع مسئولي شركة ألستوم الفرنسية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف / أسيوط )، والذي تنفذه شركة الستوم بطول 250 كم وتكلفة مليار و600 مليون جنيه، وذلك بحضورالدكتور عمرو شعت نائب الوزير والمهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل حيث يأتي الاجتماع ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / أسوان لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.
واستعرض مسئولو الشركة الموقف التنفيذي للمشروع حيث تم تشغيل برج أبوقرقاص وإدخاله الخدمة منذ نوفمبر الماضي وسيتم الإنتهاء من إدخال برج مغاغة نهاية هذا الشهر وبرج الروضة أول ابريل المقبل على ان يتوالى ادخال الابراج الاخرى تباعا .

ووجه الوزير بتكثيف العمل، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الذي يشمل عدد 15 برج اشارات رئيسي EIS وعدد 24 برج اشارات فرعي SER وعدد 86 مزلقان سيتم تطويرها لتعمل أوتوماتيكيا.مشيرا الى ان الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS )، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، وأن مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع سيكون بمعدلات أمان عالية وسيؤدي النظام الجديد إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة،




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