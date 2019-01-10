فرنسا تعلق رحلاتها الجوية إلى السعودية

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اير فرانس
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خالد الشرقاوي

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أعلنت شركة اير فرانس اليوم الخميس، إنها ستعلق رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من الأول من فبراير شباط بسبب ضعف الأداء الاقتصادي على هذا المسار.

وذكرت الشركة في بيان أن الرحلات المباشرة بين باريس والعاصمة السعودية الرياض ستتولاها الخطوط الجوية السعودية في إطار اتفاق تعاون بين الشركتين، وفق "رويترز".

وأضافت "بسبب الأداء الاقتصادي، وفي ضوء التعاون مع الخطوط الجوية السعودية على هذا المسار، سيجري تعليق الرحلات التي تسيرها اير فرانس".


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