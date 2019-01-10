"صندوق الإدمان" ينظم دوريًا رياضيًا للمتعافين من تعاطي المخدرات بالمنصورة

10 يناير 2019 - 06:49 م











في إطار جهود الحكومة للدمج المجتمعي للمتعافين ومساندتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع الطبيعي، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دوري رياضي للمتعافين من تعاطى المخدرات فرع الخط الساخن بمستشفى المنصورة الجامعي ،وذلك في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"



ويهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة فى الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كرة قدم خماسية، بمشاركة متعافي الخط الساخن "16023"من محافظة الدقهلية وقام المتعافين باستعراض فقرات غنائية ،كما تم تكريم الفريق الفائز في البطولة وتسليمه ميداليات وكذلك تكريم العديد من المتعافين بعد اجتيازهم برامج العلاج من خلال فرع الخط الساخن بمستشفى المنصورة الجامعي وتسليمهم شهادات تقدير .



وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن عدد المستفيدين من فرع الخط الساخن لعلاج مرضى الادمان بالمنصورة بلغ 2378 مريض منذ ان افتتحته غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى نهاية ابريل الماضي وحتى نهاية عام 2018 ،حيث يتم توفير الخدمات العلاجية لمرضى الادمان من أبناء محافظة الدقهلية وفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة .



وأضاف عثمان إن الهدف الأساسي من تنظيم اليوم الرياضي هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق وفقاً للمعايير الدولية، كما يقوم الصندوق بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة من أجل إعادة تأهيل المتعافين، إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.



جدير بالذكر أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد افتتحت نهاية شهر ابريل الماضي مركز لعلاج الإدمان بكلية الطب جامعة المنصورة والتي تم إنشاؤه بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وجامعة المنصورة لتوفير الخدمة العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وذلك إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.





