مدبولي يصدر قرارات تخصيص أراض لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية

10 يناير 2019 - 06:42 م





أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح عدد من الجهات؛ لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، لصالح أبناء المحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.



وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض، بمساحة 1017م2، بشارع التحرير، مركز نجع حمادي، محافظة قنا، لصالح مديرية الشباب والرياضة بقنا؛ وذلك لإقامة نادٍ عليها، وقطعة أرض بكورنيش النيل بمدينة قنا؛ لإقامة نادٍ وفندق لضباط القوات المسلحة عليها.



كما أشارت القرارات إلى اعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع صرف صحي (الأمل) الكائنة بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة، والتي ستقام على مساحة أرض قدرها 400م2، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى اعتبار مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبو العلا، محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.





