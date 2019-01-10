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ضبط عامل وزوجته روجا لتبادل الزوجات

قضايا وحوادث

29 ﺳﻨﺔ سجنًا ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ بمدينة ﻧﺼر
ارشيفية

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ضبط

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تبادل الزوجات

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من القبض على عامل وزوجته لإنشائهما صفحة على "الفيسبوك" لتبادل الزوجات. 

بدأت الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، إخطارا بوجود صفحة على "الفيسبوك" لتبادل الزوجات والأزواج، وبالفحص تبين أن الصفحة لعامل في حلوان، وأرسل صورا عارية لزوجته لطالبي المتعة الحرام، وتواصل مع زوجين لعمل حفل جنس جماعي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وجار عرضهما على النيابة العامة.


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