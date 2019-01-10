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فيديو مرعب لهبوط أكبر طائرة إماراتية

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طيران الإمارات
طيران الإمارات

محمد فضل- متابعات

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الامارات

طائرة

عاصفة

وثق شهود عيان لحظة مرعبة لهبوط أكبر طائرة في العالم من طراز "إيرباص A380 " تابعة لشركة طيران الإمارات، في مطار برمنجهام البريطاني.

وأظهر مقطع الفيديو، الطائرة وهي تحاول إتمام عملية الهبوط وسط أجواء عاصفة، قبل أن ينجح قائدها من إتمام عملية الهبوط بسلامة.

يشار إلى أن شركة إيرباص بدأت بأعمال تطوير A380 ، وتلقت الشركة 317 طلبية حجز لطراز A380 منذ عرضها وحتى الآن، وبذلك نجد أن طيران الإمارات يستحوذ على الثلث لامتلاكه 100 طائرة منها، وبذلك تعد أكبر عميل لها بإجمالي طلبيات لشراء 142 طائرة، تسلمت منها 100 طائرة.



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