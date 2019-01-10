إعلام لمجلس الوزراء يستعرض حصاد‎ ‎قطاع التجارة والصناعة في 2018‏

10 يناير 2019 - 06:33 م

انطلاقاً من حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع التجارة والصناعة وذلك خلال عام 2018, أعلن المركز الإعلامي عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية بنسبة 11,6%، حيث وصلت إلى ‏25 مليار دولار‏ خلال عام 2018, مقارنة بــ ‏22.4 مليار دولار‏ خلال عام 2017، كما تم إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" بهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة.



وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إلى أنه تم زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، من خلال وصول قيمة التعاقدات التصديرية للشركات المصرية بألمانيا إلى ‏130 مليون دولار، وإتاحة 104 فرصة تصديرية بقيمة ‏75 مليون دولار بواسطة جهاز التمثيل التجاري, كما تم رفع الحظر الروسي المفروض على تصدير البطاطس المصرية، وإلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السودان، ورفع كندا الحظر المفروض على الشحن التجاري الجوي لرحلات مصر ‏للطيران، وأخيراً إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتوقيع على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.‏



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أنه جاري تنفيذ ‏4330 مصنع بـ 13 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بــ 12 محافظة وذلك بهدف إحداث طفرة صناعية محلية, وتوفير 40 ألف فرصة عمل، وكذا الحد من الاستيراد من الخارج، ويعد أبرزها إنشاء مدينة الأثاث بدمياط والتي بلغت تكلفتها2.5 مليار جنيه وتحتوي ‏على 1400 وحدة صناعية على مساحة 331 فدان, بالإضافة إلى إنشاء 498 مصنعًا ب 3 مدن (بدر – الرسوة – السادات) بتكلفة 1.04 ‏مليار جنيه.



وفي نفس السياق، أضاف المركز الإعلامي، أنه تم توقيع عقد تجميع السيارة "كيا" في مصر بنسبة مكون محلى 45%‏ باستثمارات بلغت قيمتها ‏4.2 مليار جنيه، وبحجم إنتاج سنوي يبلغ 15 ألف سيارة، كما وصلت تكلفة إنشاء مدينة الروبيكي- والتي ستنقل أغلب المدابغ من مجرى العيون إليها- إلى ‏2.2 مليار جنيه وجاري الإعداد لبدء تشغيل كافة المصانع في منتصف 2019‏, فيما بلغت تكلفة توفير 3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة منذ 2017/2018 حوالي 1,25 مليار جنيه, وأخيراً تم تطوير ميناء سفاجا بتكلفة 818 مليون جنيه بهدف زيادة صادرات خام الفوسفات وزيادة الدخل القومي.







