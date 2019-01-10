أول تعليق رسمي من «البرلمان» على تعديل الدستور

10 يناير 2019 - 06:31 م

أعلن البرلمان، اليوم الخميس، أن تعديل دستور البلاد سيتم وفق ضوابط قانونية حال تلقي طلبٍ بالتعديل.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، خلال مؤتمر صحفي، استعرض فيه جهود المجلس خلال السنوات الأخيرة، وفق ما نقلته فضائيات محلية.

وقال "حسب الله"، إنه في حال تلقي البرلمان طلبٍ بتعديل الدستور، سيعمل على مناقشته، وفقا للضوابط التي حددها الدستور.

وتابع أن "البرلمان لا يستطيع أن ينفرد بقرار تعديل الدستور، لأن المرجع في مسألة تعديل الدستور هو الشعب".

وانتشرت مؤخرا دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام (عبر مقالات ومواد صحفية) تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد.

وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد في يونيو 2014، كولاية أولى، فيما فاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018، والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد، وتحدث الرئيس الحالي في مقابلة متلفزة سابقة إنه لا ينوي تعديل الدستور.