وديًا.. إنبي يهزم سموحة بهدفين

10 يناير 2019 - 06:29 م

حقق فريق إنبى فوزًا على دمنهور، بهدفين دون رد، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريق البترولى لمواجهة سموحة، المقرر لها يوم 23 يناير الجارى، فى الأسبوع العشرين بالدورى الممتاز.

وخضع الثلاثى حمدى فتحى وعبد العزيز البلعوطى ومحمود توبة لاعبى الفريق للتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبى لإنبى وأخصائى التأهيل على هامش المباراة الودية نظرا للإصابات المختلفة التى يعانى منها الثلاثى.

بينما سجل ثنائية إنبى فى المباراة الودية كلا من لوكا صانع ألعاب الفريق الجديد الوافد من فيتا كلوب الكونغولى "هدف" بجانب محمود شبانة مدافع الفريق "هدف".