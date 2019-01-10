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خامنئي: العقوبات الأمريكية "غير المسبوقة" تضغط على إيران

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قال الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، ، إن العقوبات الأمريكية تشكِّل ضغطًا غير مسبوق على الإيرانيين، وإن "بلهاء من الدرجة الأولى" يديرون السياسة في واشنطن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب، العام الماضي، من اتفاق نووي دولي مع إيران وأعاد فرض عقوبات تهدف إلى ضرب صادراتها النفطية وكبح برنامجها الصاروخي والحد من نفوذها الإقليمي.
وقال خامنئي: "العقوبات تضغط فعليًّا على البلاد وعلى الشعب". وأضاف: "الأمريكيون يقولون بكل سرور إن هذه العقوبات غير مسبوقة في التاريخ.. نعم إنها غير مسبوقة، والهزيمة التي سيواجهها الأمريكيون ستكون غير مسبوقة إن شاء الله".
وشجب خامنئي المنهج الذي يسلكه المسؤولون الأمريكيون إزاء إيران، وقال: "إنهم بلهاء من الدرجة الأولى".
وعانى الاقتصاد الإيراني انعدام استقرار في الشهور الأخيرة؛ إذ تذبذبت قيمة الريال، مما صعَّب سبل العيش على المواطن العادي.


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