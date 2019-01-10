ملكة بريطانيا تسند مهام ملكية لزوجة الأمير هاري

10 يناير 2019 - 06:17 م

أعلنت ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، اليوم الخميس، أنها أصبحت راعية لـ 4 منظمات تدافع عن قضايا محببة إليها، تشمل المسرح الوطني وجمعيات خيرية تدعم حقوق المرأة والحيوانات.

نقلت الملكة إليزابيث (92 عاما) رعاية المسرح الوطني ورابطة جامعات الكومنولث التي تولتها لعقود إلى ميجان، التي تزوجت حفيد الملكة في العام الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وستصبح ميجان، ولقبها الرسمي دوقة ساسكس، راعية أيضا لجمعية سمارت ووركس الخيرية، التي تساعد النساء اللائي يتعطلن عن العمل لفترات طويلة وجمعية مايهيو المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وزارت ميجان ماركل، الحبلى بطفلها الأول، جمعية سمارت ووركس اليوم الخميس وتحدثت إلى نساء حول كيفية مساعدة هذه المؤسسة الخيرية لهن بتوفير ملابس لإجراء مقابلات العمل.