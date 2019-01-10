اتفاق بين السكك الحديدية والبريد لنقل الطرود وحجز التذاكر إلكترونيًا

10 يناير 2019 - 06:13 م



وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون لتقديم حجز خدمات القطارات ونقل الطرود والبضائع إليكترونيا عبر أكشاك تابعة لهيئة البريد المصري.



وقال هشام عرفات وزير النقل، في بيان ، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، واستكمالاً للخطوة التي اتخذتها وزارة النقل مسبقا والتي أطلقت من خلالها تطبيقا إلكترونيا لحجز القطارات على مستوى الجمهورية.



وأضاف الوزير أنه من المستهدف الوصول لأرقام غير مسبوقة فيما يتعلق بنقل البضائع، تقدر بحوالي 25 مليون طن خلال العام 2024.



وأشار عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى أن التعاون بين الهيئتين سيتضمن أيضا بيع التذاكر online من خلال 4000 مكتب و2000 ماكينة محمولة، واستخدام تطبيق الحجز عن طريق المحمول وسداد قيمة التذاكر عن طريق الفيزا كارت الخاصة بالهيئة القومية للبريد أو حسابات العملاء خصما من مدخراتهم أو من قيمة المعاش المنصرف عبر منافذها.



وأوضح أن التعاون يتضمن أيضا استخدام عربات سكك الحديد "السبنسة" لنقل الطرود، حيث تقوم الهيئة القومية للبريد بتأمينها وتجهيزها بالكاميرات والحراسة، ودراسة توسيع نطاق شحن الطرود البريدية على أكبر عدد من الخطوط الحديدية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.





