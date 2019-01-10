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21 %زيادة في قيمة واردات مصر خلال أكتوبر الماضي

الحياة السياسية

الجهاز المركزي للاحصاء
الواردات

عصام الشربيني

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ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر الجهاز في بيان له أن قيمة الواردات بلغت 6.98 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل 5.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه.
وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 1.7%، وسيارات الركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%.
وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق عليه وأهمها الذرة بنسبة 3.4%، واللحوم بنسبة 20.5%، ومنتجات البترول بنسبة 70.4%، والمضخات والمراوح بنسبة 35.7%، وفقا لما ذكره جهاز الإحصاء.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6.8%، حيث بلغت 2.42 مليار دولار مقابل 2.27 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه.
وأرجع الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها البترول الخام بنسبة 5.8%، والأسمدة بنسبة 4.5%، واللدائن بأشكالها الأولية "البلاستيك" بنسبة 21.4%.
وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق عليه وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 23.1%، والأثاث بنسبة 0.5%، والصابون ومستلزمات التنظيف بنسبة 23.8%.


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