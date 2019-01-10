مصرع سيدة صدمتها سيارة بموقف شبرا

10 يناير 2019 - 06:01 م

لقيت سيدة مسنة مصرعها، صدمتها سيارة بموقف سيارات المؤسسة خط إمبابة التابع لحي غرب شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بمصرع سيدة صدمتها سيارة بموقف سيارات (المؤسسة – إمبابة).

انتقل العميد حسن مكاوي، رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة، وتبين مصرع مسنة تدعى أم نجلاء من منطقة عزبة رستم، صدمتها إحدى السيارات بالموقف خلال رجوعها إلى الوراء فانزلقت قدم السيدة وسقطت أسفل السيارة ولقيت مصرعها في الحال. تم نقل الجثة إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.