أمريكا.. اتجاه لعزل قيادي جمهوري لاعتناقه الإسلام

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عزل

يصوت أعضاء في الحزب الجمهوري بإحدى مقاطعات ولاية تكساس الأمريكية، الخميس، على عزل أحد قياداتهم من منصبه، فقط لكونه "مسلمًا".

وذكرت صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية، أنّ أعضاء الحزب الجمهوري في مقاطعة تارنت، بولاية تكساس، سيصوتون على عزل شهيد شافي، من منصب نائب رئيس فرع الحزب بالمقاطعة بسبب اعتناقه للإسلام.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، الأربعاء، أنّ الحملة ضد “شافي”، العضو في مجلس مدينة "ساوث ليك" بمقاطعة تارنت، أطلقتها مجموعة صغيرة من الجمهوريين بقيادة دوري أوبراين.

وفي الأول من يناير الجاري، قال "أوبراين" على موقع "فيسبوك"، إنّه "من غير المناسب أن يكون مسلم في منصب نائب رئيس الحزب؛ لأنه سيكون ممثلًا لجميع الجمهوريين في مقاطعة تارانت، ولا يعتقد جميع الجمهوريين في مقاطعة تارانت بأن الإسلام (دين) آمن أو مقبول".

يشار إلى أن "شافي" هاجر من باكستان للولايات المتحدة عام 1990، وأصبح مواطنًا أمريكيًا عام 2009، حسب تقارير إعلامية.


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