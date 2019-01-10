» الأردن تحجز تذكرة التأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا

10 يناير 2019 - 05:42 م

حجز منتخب الاردن تذكرة التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأسيوية، المقامة حالياً في دولة الإمارات بعد فوزه على سوريا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "خليفة بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

وتمكن موسى التعمري من تسجيل هدف منتخب الأردن الأول في الدقيقة 26 قبل أن يتمكن طارق خطاب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

ورفع منتخب الاردن رصيده من النقاط إلى 6 في صدارة المجموعة الثانية ليحجز مقعده في دور الـ 16 من منافسات البطولة بينما توقف رصيد سوريا عند نقطة واحدة، بينما يلتقي غداً الجمعة منتخبي فلسطين وأستراليا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.