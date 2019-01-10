ربيع ياسين عن إصابات الأهلي: «الحل عند مشايخ الأزهر»

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طالب ربيع ياسين، الظهير الأيسر للنادي الأهلي والمدير الفني الحالي لمنتخب الشباب، الجهاز الطبي بالفريق الأحمر، بالكشف عن الأحمال والتدريبات التي يتبعها.

وقال «ياسين» في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «يجب اللجوء لأحد مشايخ الأزهر، لمعرفة المتسبب في الإصابات المتكررة للاعبى الأهلي خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف، "هناك طرق وخطوات علمية يجب اتباعها، فى البداية يخرج علينا الجهاز الطبى ويكشف الأحمال التى يتبعها مع اللاعبين، بعد ذلك يأتي دور المدير الفنى ليكشف عن تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب المباريات من عدمه، وهنا ينتهى دور الطبيب والمدرب، لننتقل إلى أرضية الملعب ونرى هل هى مناسبة للتدريبات أم لا؟".

وواصل نجم الأهلى والمنتخب الوطني السابق، حال التأكد أن هذه الأمور السابقة غير مسئولة عن الإصابات، نلجأ بعد ذلك للطرق الشرعية باللجوء لأحد مشايخ الأزهر، مشيرًا إلى أن الحسد والسحر مذكوران فى القرآن.

ويعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات، كان آخرها محمد محمود، وجيرالدو كوستا في أول مشاركة رسمية لهما مع الفريق الأحمر، علاوة على العديد من النجوم على رأسهم أحمد فتحي ورامي ربيعة والمغربي وليد أزارو.


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