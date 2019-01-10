» بث مباشر.. مباراة الإمارات والهند

فضيحة عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي
أول تعليق رسمي من «البرلمان» على تعديل الدستور
فيديو فاضح لـ«سما المصري» يثير غضب الكويتيين
أمريكا.. اتجاه لعزل قيادي جمهوري لاعتناقه الإسلام
«العفو الدولية» تحيي ذكرى«خاشقجي» من مكان مقتله
تفاصيل لقاء «السيسي» بوزير خارجية أمريكا
عواصف وانخفاض الحرارة 4 درجات من الأحد للأربعاء
6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟
حرب اليمن والنكسة وأكتوبر سبب تأخر السكة الحديد والمترو
ربيع ياسين عن إصابات الأهلي: «الحل عند مشايخ الأزهر»
المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الإمارات والهند في بطولة كأس آسيا.
شاهد المباراة ..
فجر
05:31
شروق
07:00
ظهر
12:07
عصر
14:56
مغرب
17:15
عشاء
18:45