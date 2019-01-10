» في اجتماع سري.. السبسي يلتقي الغنوشي لتشكيل الحكومة

10 يناير 2019 - 05:13 م

عقد الرئيس التونسي باجي قائد السبسي اجتماعًا سريًا، الثلاثاء الماضي، مع الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة"، في مقر الإقامة الرئاسية، لمدة ساعة و30 دقيقة.

وكشف مصادر تونسية، بحسب موقع "إرم نيوز"، أن الطرفين بحثا سبل تشكيل حكومة جديدة، على أنقاض الحكومة الحالية التي يقودها يوسف الشاهد بغرض "توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، خاصة بعد أن أصبح الشاهد معنيًا بصفة مؤكدة بها".

من جهته، كشف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي التونسي (حزب معارض)، غازي الشواشي، وجود صفقة سياسية جديدة بين الباجي قائد السبسي، وراشد الغنوشي، تهدف بالأساس إلى إسقاط حكومة يوسف الشاهد.

ويهدف المخطط، وفق الشواشي، إلى رسم معالم منظومة الحكم ما بعد الانتخابات الوطنية التي ستُجرى في تونس أواخر العام الجاري، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الزعيمين الحاكمين في تونس ستتواصل على امتداد الشهر الجاري.

وأضاف الشواشي لـ"إرم نيوز" أن دولة خليجية تقف وراء ترتيب هذه اللقاءات الرامية إلى إعادة التوافق والتفاهم بين الغنوشي والسبسي بعد فترة من الجفاء بينهما.

يذكر أن خلافًا حادًا يسود العلاقة بين رئيس الجمهورية ومؤسس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بسبب ما يصفه مراقبون بـ"انقلاب" الشاهد على الحزب والرئيس.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد يعتزم الإعلان عن حزب سياسي، يوم 27 يناير الجاري، يدخل به غمار الانتخابات المقبلة في مسعى إلى افتكاك أنصار حزب نداء تونس بقيادة نجل الرئيس الحالي.